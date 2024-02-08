Кузбасские врачи объяснили, как связаны болезни зубов, сердца и сосудов

Кузбасские врачи рассказали, что заболевания полости рта напрямую могут быть связаны с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Так, риск инфаркта миокарда у людей, имеющих проблемы с зубами и дёснами, на 25% выше.
«Болезни зубочелюстной системы (например, кариес, пародонтит) и воспалительные процессы в полости рта увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, а это оказывает негативное влияние на сердечные клапаны. Длительно текущая инфекция поражает сердце. Исследования также подтверждают, что пациенты с зубным налётом чаще других имеют бляшки на стенках сосудов, приводящих к атеросклерозу», — говорит врач-кардиолог Кузбасского кардиодиспансера Валентин Рожнев.
Существует и обратная зависимость: нарушения кровотока и обмена веществ негативно влияют на ткани ротовой полости.
Мы писали, как следить за полостью рта и правильно за ней ухаживать. Одной чистки зубов дважды в день недостаточно.