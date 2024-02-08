Кузбасские врачи объяснили, как связаны болезни зубов, сердца и сосудов

«Болезни зубочелюстной системы (например, кариес, пародонтит) и воспалительные процессы в полости рта увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, а это оказывает негативное влияние на сердечные клапаны. Длительно текущая инфекция поражает сердце. Исследования также подтверждают, что пациенты с зубным налётом чаще других имеют бляшки на стенках сосудов, приводящих к атеросклерозу», — говорит врач-кардиолог Кузбасского кардиодиспансера Валентин Рожнев.