В Башкирии за трезвость можно получить большую сумму денег

Культура — это не культ
Конкурс «Трезвое село» в Башкирии в этом году проводится в пятый раз. Его возобновили в 2019 году по инициативе Всемирного курултая башкир. Помимо пропаганды здорового образа жизни и отказа от пагубной привычки конкурс имеет еще глубинные задачи: укрепляет семьи, сплачивает сельчан, помогает насытить и разнообразить жизнь за пределами города, благоустроить населенные пункты. Этим и объясняется интерес сельчан к проекту.
За пять лет в нем приняли участие более 3000 сельских поселений, около 30 тысяч активистов, более 1000 волонтеров. Сегодня звание «Трезвого села» заслуженно носят 39 населенных пунктов-победителей по всей республике.
На муниципальном этапе, который проходил с 1 сентября по 30 ноября прошлого года, приняли участие 1070 сельских поселений из 52 районов.
Статистика говорит о позитивных изменениях, которые произошли в республике, в том числе благодаря «Трезвому селу». Напомним, по итогам 2022 года Башкирия возглавила рейтинг трезвости среди регионов Приволжского федерального округа, а в общероссийской таблице за четыре года поднялась с 32-го на 16-ю позицию.
Внутренняя аналитика также показывает, что со стартом конкурса в республике стали реже травиться «палёнкой». Так, по результатам токсикологического мониторинга Роспотребнадзора от отравлений спиртосодержащей продукцией за 2022 год погибли 151 человек. Показатель смертности составил 3,8% на 100 тысяч населения. По сравнению с 2021 годом цифры ниже на 11,6%.
Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что у жителей республики есть «ген трезвости».
«У наших предков, если вспомнить, вообще не было культуры потребления алкоголя. Я понимал, что в наше время решить эту проблему силовыми методами не получится. Нужно поднимать людей, чтобы они сами сказали “нет” этой заразе. И сегодня могу с гордостью сказать, что благодаря совместной работе у нас в разы уменьшилось число тех, кто умирает от отравления суррогатным алкоголем. Мы сделали большое дело, но это всего лишь малая часть предстоящей работы. Смысл конкурса в том, чтобы объединить людей», — отмечал Глава Башкирии, подводя итоги конкурса прошлых лет. На дне или на коне.
У каждого села-участника есть свои, уникальные и удивительные истории на пути к трезвости. В рамках конкурса жители населенных пунктов придумывают оригинальные проекты. К примеру, Хайбуллинский район получил известность такими реализованными идеями, как «Трезвая женщина», «Семь девушек», «Удалой парень», Татышлинский район — проектом «Трезвый ум», Давлекановский район — «Ауылпиадой», Зилаирский район — «Дневником взаимопомощи».
Порой идеи сельчан для их земляков становились по-настоящему судьбоносными. Так, например, победители 2022 года, село Нижнебалтачево Татышлинского района, взяли на поруки троих мужчин, которые злоупотребляли спиртным. Судьба у всех была практически одинаковой: не сложилась личная жизнь, оттого спасение от тоски искали на дне бутылки.
«Мы уговорили их поехать на лечение в Уфу. Сами их отвезли, они прошли курс реабилитации. Сейчас продолжаем поддерживать, чтобы не сорвались», — рассказал «Башинформу» глава сельсовета Эдуард Рахимзянов.
Оргкомитет, который сложился из активистов села и не распался даже после завершения «Трезвого села», по сей день навещает подопечных, стараются их привлекать к общественно полезным работам, вовлекают в спортивные и культурные мероприятия. Один из троих мужчин, теперь трезво оценивающий происходящее вокруг, сейчас находится в рядах защитников страны. Он ушел добровольцем на СВО. Вспомнил собеседник «Башинформа» еще один показательный случай.
«Есть у нас один молодой парень, у него трое детей. Работящий, руки золотые. Но если выпьет, то все, становится дурным. Я с ним как-то поговорил, а потом во время конкурса он ко мне подошел и сказал: “Бурханович, я тебя не подведу. От меня ничего дурного больше не увидишь и не услышишь”. Слово свое сдержал, взялся за ум», — поделился Эдуард Рахимзянов.
Кроме того, в рамках конкурса жизнь становится насыщеннее. Сельчане, неизбалованные культурными событиями, сами придумывают, проводят различные праздники, конкурсы, состязания и фестивали, направленные на пропаганду ЗОЖ и трезвого образа жизни.
Организаторы «Трезвого села» возят в населенные пункты-участники различных специалистов. Например, для населения стали проводить консультации специалисты Республиканского центра занятости населения. Их прошли более полутора тысяч человек. Всем желающим провели профориентационное и психодиагностическое тестирование. Таким образом удалось устроить на работу 60 сельчан. Выпускники школ получили полную профдиагностику, которая помогла им с выбором будущей профессии.
А еще села-победители, помимо призового фонда, получают софинансирование от своих муниципалитетов. Первыми в 2019 году свой муниципальный фонд учредили в администрации Зианчуринского района. Потом практика распространилась на все районы. Сейчас, например, в Хайбуллинском районе поддержка победителей исчисляется суммами в миллионах.
«Есть районы, которые существенно помогают тем, кто занимает призовые места, потому что видят отклик. Вот такая координация всех уровней и вложение в одно село, которое становится победителем, дает большой эффект. Потому что мы туда и консультации направляем, и трудоустраиваем, и “Поезда здоровья” туда доезжают. То есть все передовые практики, которые у нас есть, мы туда внедряем», — отметила Эльвира Аиткулова.
Деньги на дело
За счет увеличения финансирования впервые все победители районных этапов получат по 200 тысяч рублей. А финалисты, 12 сел и деревень, разделят между собой от 1,5 до 6 млн рублей.
На заседании республиканского оргкомитета, которое состоялось 18 января текущего года, села-конкурсанты были разделены по 4 номинациям на крупные, большие, средние и малые. Итоги подведут 25 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау».
Благодаря выделенным деньгам, за четыре года в населенных пунктах республики появились 30 новых детских и спортивных площадок, 12 парков и общественных территорий, благоустроены улицы, закуплена новая коммунальная техника и даже установлена водонапорная башня.
«Взвесив все, сельчане сами принимают решение, как потратить призовой фонд. Кому, как не им, лучше знать, что необходимо? Предпочтение отдают благоустройству территорий. Считаю, что это очень хорошие инвестиции. Села хорошеют, и происходит это благодаря самим жителям. А наша главная задача — помочь им в этом и поддержать хороший посыл», — подчеркивала министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
Например, жители села Старый Курдым Татышлинского района на выигранные деньги благоустроили «сердце» села — родник «Хазрат чишма». Уложили вокруг источника брусчатку, установили бордюр, оборудовали смотровые площадки со скамейками и урнами. Появились парковочная зона и современное освещение.
В деревне Бикбулатово Кугарчинского района 5 млн призовых направили на строительство детской спортивной площадки «Акбузат» с беговой дорожкой, площадками для мини-футбола и уличного волейбола, детской игровой и гимнастической площадками. Территорию огородили 3D-забором. В будущем планируют построить небольшую сцену для проведения культурно-развлекательных мероприятий.
Благодаря участию и победе в конкурсе «Трезвое село» в центре деревни Исламбаево Бурзянского района появились детский игровой комплекс с резиновым покрытием, скамейки, урны, обустроено футбольное поле.
Сами сельчане утверждают, что участие и победа в конкурсе действительно меняет их образ жизни, у людей появляется интерес к культурным событиям, к спорту и пропадает тяга к алкоголю. А главное — местные жители становятся более дружными.