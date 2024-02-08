В Башкирии за трезвость можно получить большую сумму денег

«У наших предков, если вспомнить, вообще не было культуры потребления алкоголя. Я понимал, что в наше время решить эту проблему силовыми методами не получится. Нужно поднимать людей, чтобы они сами сказали “нет” этой заразе. И сегодня могу с гордостью сказать, что благодаря совместной работе у нас в разы уменьшилось число тех, кто умирает от отравления суррогатным алкоголем. Мы сделали большое дело, но это всего лишь малая часть предстоящей работы. Смысл конкурса в том, чтобы объединить людей», — отмечал Глава Башкирии, подводя итоги конкурса прошлых лет. На дне или на коне.