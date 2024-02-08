День российской науки: в Башкирии подсчитали ученых

«В 2022 году на долю исследователей в возрасте до 39 лет приходилось 56,2% от численности всех исследователей. В возрасте от 40 до 49 лет — 20,1%, в возрасте 50−59 лет — 10,3%, в возрасте от 60−69 лет — 9,3% и от 70 лет и выше — 4,1%», — добавили статистики.