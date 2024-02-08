День российской науки: в Башкирии подсчитали ученых

Этот день стал традиционным праздником для всех ученых, исследователей и новаторов, работающих на благо развития науки и технологий.
В 2022 году в Башкирии научными исследованиями и разработками занимались 73 организации, в которых трудились свыше 7,1 тысячи человек.
«В структуре персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2022 году на долю исследователей в общей численности приходилось 46,9%, техников — 6,1%, вспомогательного персонала — 28,2%, прочего персонала — 18,8%», — сообщили в Башстате.
Важный момент. Доля персонала с высшим образованием, занятого научными исследованиями и разработками, значительно увеличилась за последние несколько лет. По сравнению с 2015 годом, доля персонала с высшим образованием выросла в Башкирии с 68% до 79,6%.
Среди исследователей республики больше всего мужчин — 56,5%.
«В 2022 году на долю исследователей в возрасте до 39 лет приходилось 56,2% от численности всех исследователей. В возрасте от 40 до 49 лет — 20,1%, в возрасте 50−59 лет — 10,3%, в возрасте от 60−69 лет — 9,3% и от 70 лет и выше — 4,1%», — добавили статистики.
Подготовкой научных кадров в Башкирии занимается 14 аспирантур и 34 диссертационных совета. В 2022 году в аспирантуру приняты 647 человек, в докторантуру — четыре человека.
Численность аспирантов к концу 2022 года составила 1722 человека, подавляющее большинство из которых обучались по очной форме обучения.
В 2022 году окончили аспирантуру 209 человек, из них с защитой диссертации — около 15%. Численность докторантов на конец 2022 года составила 7 человек.
«Региональный научный потенциал в 2022 году был представлен 317 докторами и 952 кандидатами наук. Основная доля исследователей, имеющих ученые степени, приходится на естественные — 41,3% и технические науки — 46,9%», — подытожили статистики Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что доктор физико-математических наук, профессор кафедры материаловедения и физики металлов Уфимского университета науки и технологий Игорь Александров удостоился высшей награды Китая.