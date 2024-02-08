В Перми пройдет флешмоб под песню Шамана

В Перми 15 февраля в 14.30 на площади перед катком у Театра-Театра пройдут съемки к ролику, посвященному началу спецоперации в Украине. Он будет исполнен под песню Шамана «Встанем». Мероприятие организует региональное отделение Молодой гвардии Единой России. Об этом сообщает сайт 59.ru.