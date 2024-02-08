Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с днем рождения

«Яркий талант, неповторимое актерское мастерство и бесконечное женское обаяние принесли Вам заслуженный успех и признание миллионов поклонников, — говорится в поздравлении. — Ваше творчество, основанное на лучших традициях советского кинематографа и театрального искусства, снискало широкую популярность в нашей стране. Белорусские зрители знают и любят спектакли и фильмы с Вашим участием».