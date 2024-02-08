За долг по алиментам хабаровчанину арестовали автомобиль

Для того чтобы заставить мужчину выплатить долг приставы применили меры принудительного характера: на недвижимость должника был наложен запрет регистрационных действий, на деньги в банках было обращено взыскание. Однако эти меры не подействовали. Поэтому пристав наложил арест на автомобиль должника.