За долг по алиментам хабаровчанину арестовали автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина должен был по решению суда платить на содержание несовершеннолетней дочери ¼ часть от всех доходов. Однако он выплачивал алименты только частично и накопил долг — 220 тысяч рублей.
Для того чтобы заставить мужчину выплатить долг приставы применили меры принудительного характера: на недвижимость должника был наложен запрет регистрационных действий, на деньги в банках было обращено взыскание. Однако эти меры не подействовали. Поэтому пристав наложил арест на автомобиль должника.
В случае если мужчина не выплатит весь долг в течение 10 дней, иномарку передадут на реализацию.