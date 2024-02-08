Никита Михалков получит три миллиона рублей за спектакль «12» в Красноярске

Контракт с Михалковым заключила Красноярская филармония. Сам спектакль, который стал частью XI Транссибирского Арт-фестиваля, покажут на сцене Красноярского театра оперы и балета уже весной — 9 и 10 апреля. Билеты на «12» стоят от 1500 до 7000 рублей.