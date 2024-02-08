СКР заинтересовало дело о приходе подростка с пистолетом в иркутскую школу

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ, 6 февраля подросток совершил хулиганские действия в учебном заведении, имея при себе пневматический пистолет. В ходе инцидента никто не пострадал, а подросток был задержан. В ходе расследования следователи дадут правовую оценку действиям руководства школы и частого охранного предприятия, а также органов системы профилактики правонарушений.