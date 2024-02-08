Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

«В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля учащиеся с нулевого по 9 класс второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении управления образования Астаны в Instagram.
К слову, сегодня в Астане — снегопад. Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до −1 градуса, ночью температура снизится до −8 градусов. Скорость ветра — 13,7 м/с.
Как сообщается на сайте РГП «Казгидромет», завтра днем в столице также ожидается снегопад. Температура в это время будет равна 0…+2 градусам. Скорость ветра ожидается до 9−14 м/с, с порывами до 23−28 м/с.
Тем временем в ближайшие несколько дней по Казахстану сохранится непогода. В северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. При этом в отдельные дни ожидается кратковременное потепление, которое резко сменится холодами.
Вчера столичный ДЧС обратился к астанчанам в связи с объявленным штормовым предупреждением. По их данным, до 9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед.