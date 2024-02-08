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Главные новости в Молдове 8 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 8 февраля 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове очень дорого жить, но еще дороже помирать: Людям приходится отказываться хоронить своих родных, просто нет денег.

2. Стрельба возле школы средь бела дня: В Молдове произошла разборка между бизнесменами — есть раненые.

3. Консультации, которые проводит Санду по референдуму о евроинтеграции в Молдове незаконны: Те, кто посещает эти посиделки, должны понимать — они имеют дело с мошенницей и узурпаторшей.

4. Архитектор Денис Недеогло: Проект «Le Mezon» на территории бывшего завода позволит исправить ошибки, допущенные в Кишиневе в этом районе ранее.

5. В молдавском селе подростки издевались над пожилой женщиной и снимали на видео: Полиция занялась этими подонками.