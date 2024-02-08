1. В Молдове очень дорого жить, но еще дороже помирать: Людям приходится отказываться хоронить своих родных, просто нет денег.
2. Стрельба возле школы средь бела дня: В Молдове произошла разборка между бизнесменами — есть раненые.
3. Консультации, которые проводит Санду по референдуму о евроинтеграции в Молдове незаконны: Те, кто посещает эти посиделки, должны понимать — они имеют дело с мошенницей и узурпаторшей.
4. Архитектор Денис Недеогло: Проект «Le Mezon» на территории бывшего завода позволит исправить ошибки, допущенные в Кишиневе в этом районе ранее.
5. В молдавском селе подростки издевались над пожилой женщиной и снимали на видео: Полиция занялась этими подонками.