В Новосибирске хотят объединить улицы Станиславского и Ватутина

На сайте мэрии Новосибирска был опубликован документ о том, что власти хотят соединить Тулинской магистралью улицы Ватутина и Станиславского. Проект должны реализовать к 2030 году.
Тулинская магистраль должна пройти вдоль речки Тула, параллельно Немировича-Данченко. Новая дорога станет частью Юго-Западного транзита и соединит Бугринский мост с Ордынским кольцом.
Таким образом, всего в Новосибирске будут две развязки будущей Тулинской магистрали: при выезде на Бугринский мост и на перекрестке с улицы Сибиряков-Гвардейцев.