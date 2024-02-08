В Госдуме предположили, что в Омске на свалку выбросили импортные яйца

В Госдуме предположили, что в Омске на свалке оказались импортные яйца. С депутатом Алексеем Диденко об инциденте поговорили «Известия».



Диденко, глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению, уже направил просьбу проверить выброшенный продукт в Генеральную прокуратуру. Своё предположение о зарубежном происхождении товара депутат объяснил так:



«На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят наши фабрики. О том, что товар не имеет их, а также данных о производителях, сообщил Россельхознадзор. Именно поэтому мы просим провести Генпрокуратуру проверку и уделить этому особое внимание», — рассказал он «Известиям».



Алексей Диденко пояснил, что понимает недовольство россиян, ведь яйца сильно подорожали, а значит, подорожал и весь рацион. Выброс их на свалку он назвал саботажем со стороны бизнеса. Это стало причиной обращения в Генпрокуратуру, которая установит, законны ли были эти действия, а если нет — привлечёт виновных к ответственности.