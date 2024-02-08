Циклон несет в Приангарье потепление до нуля градусов

Выходные дни на текущей неделе имеют все шансы стать полноценной демоверсией весны и подарить жителям Приангарья оттепели и капели, сообщает ИА «ТК Город».
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем в субботу, 10 февраля, в Иркутске столбики термометров окажутся на рубежной отметке — ноль градусов, а в воскресенье покажут минус три.
«Область попадет под влияние глубокого активного циклона, — объяснили синоптики Иркутского гидрометцентра. — В южных и западных районах воздух прогреется до слабых оттепелей, а еще пройдут снегопады, которых так давно не было. И снег, и оттепели — это разные проявления одного и того же атмосферного процесса».
Однако, уже в начале следующей недели февраль напомнит, что он — зимний месяц. Мороз вернется, по прогнозу, в ночь на вторник, 13 февраля: столбик термометра опустится до минус 19, а днем покажет минус 11 градусов.
Напомним, ранее начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлия Янькова предупреждала, что на Приангарье надвигается очередная погодная аномалия: в Иркутске будет на 4−6 градусов выше нормы, на севере области — на 14−15 градусов теплее обычного.