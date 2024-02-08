Циклон несет в Приангарье потепление до нуля градусов

«Область попадет под влияние глубокого активного циклона, — объяснили синоптики Иркутского гидрометцентра. — В южных и западных районах воздух прогреется до слабых оттепелей, а еще пройдут снегопады, которых так давно не было. И снег, и оттепели — это разные проявления одного и того же атмосферного процесса».