В Калининграде планируют снести пять самовольных построек

Проекты готовили по заказу администрации Калининграда. Власти планируют демонтировать объекты в районе дома № 2 на Правой набережной (кадастровый номер участка 39:15:111603:23), на Ломоносова, 106б (39:15:121005:25), у дома № 11 на улице Согласия (39:15:130712:26), возле дома № 37 на Коммунистической (39:15:150839:20) и на Полоцкой, 22А.