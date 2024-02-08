В Калининграде планируют снести пять самовольных построек. Экспертиза одобрила документацию для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проекты готовили по заказу администрации Калининграда. Власти планируют демонтировать объекты в районе дома № 2 на Правой набережной (кадастровый номер участка 39:15:111603:23), на Ломоносова, 106б (39:15:121005:25), у дома № 11 на улице Согласия (39:15:130712:26), возле дома № 37 на Коммунистической (39:15:150839:20) и на Полоцкой, 22А.
По адресам располагаются небольшие продуктовые магазины и другие объекты, которые признали самовольными. Документацию по демонтажу проверял региональный «Центр проектных экспертиз».