Если получил «кусь». Где в Минске можно привиться от бешенства

Маленький мальчик в подвале играл, пальцем случайно в крысу попал. Точнее, на зуб грызуну. История реальная, хоть и многолетней давности. Важные тут два момента. Первый — родителям не сказал, потому что «прибьют». Второй — все чудом закончилось хорошо, а не смертью от бешенства. Сколько времени есть на то, чтобы поставить спасительную прививку, и какие симптомы покажут, что пора бить тревогу, если чадо скрыло факт укуса или царапины, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал главный внештатный инфекционист столицы.