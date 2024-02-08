Если получил «кусь». Где в Минске можно привиться от бешенства

Первым делом идем к врачу.
— В частности, в кабинет антирабической профилактики, которые функционируют в поликлиниках, — объясняет главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин. — Прием ведет, как правило, травматолог или хирург. Доктор оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и, при необходимости, назначит курс лечебно-профилактической иммунизации. Безусловно, крайне опасными считаются укусы диких животных, особенно лис, ежей, хорьков. Но не сочтите за труд обратиться к врачу, если вас укусил или поцарапал даже кот соседки. Бешенство смертельно опасно. И это та ситуация, когда предупредить болезнь проще, чем лечить. В некоторых случаях могут назначить комбинированное лечение (и вакцина, и антирабический иммуноглобулин), если есть показания.
Если с укусом условной собаки все понятно — факт зафиксирован, бежим к врачу. Но представим ситуацию: ребенка оцарапал уличный кот или крыса укусила. Родители не в курсе — забыл ребенок сообщить, не посчитал нужным. Какие симптомы по прошествии времени укажут на то, что пора бить тревогу? И не станет ли поздно? Есть какой-то четко фиксированный промежуток времени, в который необходимо получить спасительную прививку?
— Среди первых симптомов можно отметить неприятные ощущения в месте раны — покалывания, пощипывания, жжение, — перечисляет врач-инфекционист. — Может наблюдаться беспричинная тревога, повышенная чувствительность к внешним раздражителям — яркому свету, резким звукам, повышение температуры. Также среди симптомов выделяют гидрофобию, которая выражается спазмами мышц глотки и гортани как при попытке попить, так и при звуках льющейся воды. И выглядит это, действительно, очень страшно.
Специалист подчеркивает: летальные случаи от бешенства в Беларуси были. Благо достаточно давно — в 2009 и 2011 годах. Но расслабляться все равно не стоит.
— Паниковать не нужно — инкубационный период у вируса бешенства достаточно протяженный, может достигать нескольких месяцев, — объясняет С. Вельгин. — Но и затягивать с визитом не стоит: известны случаи сокращения инкубационного периода до 6−7 дней. Во многом он зависит от локализации повреждений: при повреждениях лица, головы и пальцев рук он, как правило, короче, при повреждениях туловища и нижних конечностей — длиннее.
Уточняем, каковы риски заражения, если человек, скажем, додумался потрогать павшее животное? Вопрос по мотивам лося, труп которого был обнаружен в черте столицы в прошлом году и, как впоследствии выяснилось, был инфицирован.
— Не слишком высоки, все-таки вирус бешенства выделяется со слюной животного, поэтому ведущее значение имеют два варианта контактного механизма передачи — укусы и ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек, — уточняет С. Вельгин.