«Клёвое место» появится в Хабаровском крае

ТОСы Амурского района Хабаровского края в 2024 году приступят к реализации 15 проектов благоустройства. На воплощение своих идей активисты получили более 11 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Запланирована поистине большая работа. Благоустройство зайдет практически в каждый поселок района. Например, в селе Джуен появится долгожданная игровая площадка и интернет. В Эльбанском городском поселении появится еще одна оборудованная территория для детей «Клевое место» и начнет возрождаться спортивная коробка, которая раньше была центром притяжения жителей. В селе Ачан благодаря участникам ТОС появится пешеходный мост через ручей. А один из самых масштабных проектов, реализация которого выйдет на второй этап — создание активистами ТОС «Возрождение» «Площади памяти» в селе Болонь.
В селе Омми планируют заняться обустройством пешеходных дорожек. Также в этом году на финишную прямую выйдет создание «Максик парка», облагораживание которого длится поэтапно на протяжении уже нескольких лет.
— Это один из долгоиграющих и больших проектов ТОС Амурского района. Его активисты ежегодно пишут гранты на его продолжение. Начинали с малого — подготовки территории к будущему парку. Сейчас, можно сказать, уже наводят красоту: хотят поставить архитектурные формы, высадить растения. Это хороший пример целеустремленности жителей на благо всего района, — отметила специалист отдела местного самоуправления и муниципальной службы администрации Амурского района Елена Шевлюк.
В 2023 году на месте будущей «Площади памяти» расчистили территорию, выровняли грунт, смонтировали ливневки. После завершения подготовительных работ, ТОС «Возрождение» с помощью дополнительной грантовой поддержки от Хабаровского края планирует установить на новую площадь обелиск, посвященный героям Великой Отечественной войны.