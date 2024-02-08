«Клёвое место» появится в Хабаровском крае

Запланирована поистине большая работа. Благоустройство зайдет практически в каждый поселок района. Например, в селе Джуен появится долгожданная игровая площадка и интернет. В Эльбанском городском поселении появится еще одна оборудованная территория для детей «Клевое место» и начнет возрождаться спортивная коробка, которая раньше была центром притяжения жителей. В селе Ачан благодаря участникам ТОС появится пешеходный мост через ручей. А один из самых масштабных проектов, реализация которого выйдет на второй этап — создание активистами ТОС «Возрождение» «Площади памяти» в селе Болонь.



В селе Омми планируют заняться обустройством пешеходных дорожек. Также в этом году на финишную прямую выйдет создание «Максик парка», облагораживание которого длится поэтапно на протяжении уже нескольких лет.