В Красноярске ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 103-летие

В июне 1941-го, сразу после школы, он добровольцем ушел на фронт. Молодого Ивана направили в Подольское артиллерийское училище. В октябре 1941 года в разгар фашистского наступления на Москву курсанты училища более двух недель сдерживали наступление гитлеровцев до подхода основных боевых частей Красной армии.
После Иван Шпагин воевал на Северо-Кавказском и Первом Украинском фронтах. Был награждён Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, многочисленными медалями и знаками отличия.
В мирное время работал в оперативном отделе УВД Красноярского края. Принимал участие в разработках спецтехники, внедрял новые методики работы. После выхода в отставку долгое время руководил работой Совета ветеранов оперативно-поискового управления.
«Надо просто любить жизнь. Со всеми радостными моментами и трудностями. Я люблю жизнь, люблю активный образ жизни. И, конечно, помогать людям. Не делать другим людям плохо. Быть добрее в любой ситуации», — делится секретом долголетия Иван Алексеевич.
Иван Алексеевич принимает участие в районных и городских мероприятиях, встречах со школьниками и студентами.
Почётного именинника поздравили депутат Государственной Думы Сергей Ерёмин, руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, председатель районного Совета ветеранов Наталья Быкова, сообщает мэрия.