В Красноярске ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 103-летие

В июне 1941-го, сразу после школы, он добровольцем ушел на фронт. Молодого Ивана направили в Подольское артиллерийское училище. В октябре 1941 года в разгар фашистского наступления на Москву курсанты училища более двух недель сдерживали наступление гитлеровцев до подхода основных боевых частей Красной армии.