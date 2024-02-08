Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярске ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 103-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 февраля Ивану Алексеевичу Шпагину исполнилось 103 года.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В июне 1941-го, сразу после школы, он добровольцем ушел на фронт. Молодого Ивана направили в Подольское артиллерийское училище. В октябре 1941 года в разгар фашистского наступления на Москву курсанты училища более двух недель сдерживали наступление гитлеровцев до подхода основных боевых частей Красной армии.

После Иван Шпагин воевал на Северо-Кавказском и Первом Украинском фронтах. Был награждён Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, многочисленными медалями и знаками отличия.

В мирное время работал в оперативном отделе УВД Красноярского края. Принимал участие в разработках спецтехники, внедрял новые методики работы. После выхода в отставку долгое время руководил работой Совета ветеранов оперативно-поискового управления.

Сейчас Иван Алексеевич проживает в Железнодорожном районе Красноярска. Увлекается здоровым образом жизни — любит выходить на прогулки, самостоятельно готовит пищу и соленья на зиму, читает книги и смотрит любимые телепередачи, чтобы быть в курсе происходящих в мире событий.

«Надо просто любить жизнь. Со всеми радостными моментами и трудностями. Я люблю жизнь, люблю активный образ жизни. И, конечно, помогать людям. Не делать другим людям плохо. Быть добрее в любой ситуации», — делится секретом долголетия Иван Алексеевич.

Иван Алексеевич принимает участие в районных и городских мероприятиях, встречах со школьниками и студентами.

Почётного именинника поздравили депутат Государственной Думы Сергей Ерёмин, руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, председатель районного Совета ветеранов Наталья Быкова, сообщает мэрия.

праздники