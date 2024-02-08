В Челябинской области метель продолжит бушевать: утреннее солнце обманчиво

«На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица» — сообщили в региональном управлении МЧС.
Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.
В миндортрансе региона отметили, что на дорогах с последствиями снегопадов борются без остановки. За последние сутки задействовано 239 единиц дорожной техники.
Согласно данным гидрометцентра, в пятницу ожидается небольшой снег, а вот к выходным ожидается ясная погода без осадков.
Ранее челябинских водителей просили не выезжать на дальние расстояния и предупредили о возникновении заторов на трассах.