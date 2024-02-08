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В Челябинской области метель продолжит бушевать: утреннее солнце обманчиво

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, ФедералПресс. В Челябинской области похолодает до минус 14 градусов. При этом метели и снегопады останутся в регионе еще на день. Синоптики рассказали о штормовом предупреждении.
Сейчас в Ричмонде: +1° 1 м/с 74% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

«На территории области 8 февраля ожидается сильный снег, метели. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица» — сообщили в региональном управлении МЧС.

Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.

В миндортрансе региона отметили, что на дорогах с последствиями снегопадов борются без остановки. За последние сутки задействовано 239 единиц дорожной техники.

Согласно данным гидрометцентра, в пятницу ожидается небольшой снег, а вот к выходным ожидается ясная погода без осадков.

Ранее челябинских водителей просили не выезжать на дальние расстояния и предупредили о возникновении заторов на трассах.