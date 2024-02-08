В Челябинской области метель продолжит бушевать: утреннее солнце обманчиво

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, ФедералПресс. В Челябинской области похолодает до минус 14 градусов. При этом метели и снегопады останутся в регионе еще на день. Синоптики рассказали о штормовом предупреждении.