Кузбассовцы за прошлый год оформили на 48% больше кредитов

По данным кузбасского Отделения Банка России, за прошлый год кузбассовцы оформили кредитов на сумму 425 млрд рублей. Это на 48% больше, чем в 2022 году. Преимущественно (322 млрд) жители региона брали потребительские кредиты, остальное пришлось на ипотеку.
«В первом полугодии объём выдач превысил показатели первого полугодия 2022 года на 62%. Необходимо было охладить спрос. Для этого Банк России использовал свои инструменты — повышение ключевой ставки и ужесточение регуляторных требований, в частности, увеличение надбавок к коэффициентам риска. Это позволило замедлить кредитование с сентября, а уже с октября повлияло и на ипотеку», — пояснил управляющий Отделением Сергей Драница.
Увеличение надбавок стимулирует банки не выдавать кредиты тем, кто уже тратит на обслуживание долгов более 70% ежемесячного дохода или вносит первоначальный взнос ниже 30%.
Сумма банковских вкладов кузбассовцев за год увеличилась на 18%, превысив 457 млрд рублей. Спрос обусловлен высокими ставками, которые выросли к концу года с 5,1% до 12,4%.