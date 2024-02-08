Кузбассовцы за прошлый год оформили на 48% больше кредитов

«В первом полугодии объём выдач превысил показатели первого полугодия 2022 года на 62%. Необходимо было охладить спрос. Для этого Банк России использовал свои инструменты — повышение ключевой ставки и ужесточение регуляторных требований, в частности, увеличение надбавок к коэффициентам риска. Это позволило замедлить кредитование с сентября, а уже с октября повлияло и на ипотеку», — пояснил управляющий Отделением Сергей Драница.