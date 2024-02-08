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Кузбассовцы за прошлый год оформили на 48% больше кредитов

Сумма взятых кредитов жителей региона составила 425 млрд рублей.

По данным кузбасского Отделения Банка России, за прошлый год кузбассовцы оформили кредитов на сумму 425 млрд рублей. Это на 48% больше, чем в 2022 году. Преимущественно (322 млрд) жители региона брали потребительские кредиты, остальное пришлось на ипотеку.

«В первом полугодии объём выдач превысил показатели первого полугодия 2022 года на 62%. Необходимо было охладить спрос. Для этого Банк России использовал свои инструменты — повышение ключевой ставки и ужесточение регуляторных требований, в частности, увеличение надбавок к коэффициентам риска. Это позволило замедлить кредитование с сентября, а уже с октября повлияло и на ипотеку», — пояснил управляющий Отделением Сергей Драница.

Увеличение надбавок стимулирует банки не выдавать кредиты тем, кто уже тратит на обслуживание долгов более 70% ежемесячного дохода или вносит первоначальный взнос ниже 30%.

Сумма банковских вкладов кузбассовцев за год увеличилась на 18%, превысив 457 млрд рублей. Спрос обусловлен высокими ставками, которые выросли к концу года с 5,1% до 12,4%.