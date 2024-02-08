Челябинский врач рассказал об опасности «барической ложбины»

Дмитрий Алексеевич напомнил, что гипертоникам важно, как минимум, дважды в день измерять давление — после пробуждения и перед сном. И не надо стесняться звонить в службу скорой помощи, если гипотензивные средства или, проще говоря, таблетки от повышения давления, не помогают. Своевременный приезд скорой может спасти вас от гипертонического кризиса, а то и еще хуже, от инфаркта или инсульта.
Гипотоникам проще, при понижении давления ниже приемлемого уровня, достаточно выпить кофе. ом случае, доктор Тарасов советует спать в это время не менее восьми часов и воздерживаться от любых нагрузок, тщательно планируя рабочий день.