Челябинский врач рассказал об опасности «барической ложбины»

Дмитрий Алексеевич напомнил, что гипертоникам важно, как минимум, дважды в день измерять давление — после пробуждения и перед сном. И не надо стесняться звонить в службу скорой помощи, если гипотензивные средства или, проще говоря, таблетки от повышения давления, не помогают. Своевременный приезд скорой может спасти вас от гипертонического кризиса, а то и еще хуже, от инфаркта или инсульта.