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Челябинский врач рассказал об опасности «барической ложбины»

Главврач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов предупредил о том, что зима — время пониженного атмосферного давления, когда оно достаточно длительное время держится на 15−20 мм рт. ст. ниже нормы. В этом время чувствительные к перемене погоды люди могут испытывать дискомфорт.

Дмитрий Алексеевич напомнил, что гипертоникам важно, как минимум, дважды в день измерять давление — после пробуждения и перед сном. И не надо стесняться звонить в службу скорой помощи, если гипотензивные средства или, проще говоря, таблетки от повышения давления, не помогают. Своевременный приезд скорой может спасти вас от гипертонического кризиса, а то и еще хуже, от инфаркта или инсульта.

Гипотоникам проще, при понижении давления ниже приемлемого уровня, достаточно выпить кофе. ом случае, доктор Тарасов советует спать в это время не менее восьми часов и воздерживаться от любых нагрузок, тщательно планируя рабочий день.

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