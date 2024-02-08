Прерывистая разметка появится еще в пяти тоннелях Москвы

В этом году в пяти тоннелях Москвы сплошную разметку заменят на прерывистую. Благодаря этому водители смогут перестраиваться, не нарушая правил.
«Мы улучшаем условия движения в городе с учетом предложений жителей и автоэкспертов, над каждым изменением работает большая команда специалистов. С 2020 года мы заменили сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях там, где это безопасно. По поручению Сергея Собянина, мы продолжаем обновлять и развивать транспортную инфраструктуру для удобства горожан», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пересечение сплошной линии считается нарушением правил дорожного движения. В тоннелях со сплошной разметкой водителям необходимо занимать нужный ряд еще до въезда. При наличии прерывистой линии перестроиться можно прямо внутри тоннеля.
В 2024 году разметку поменяют в Митьковском (Третье транспортное кольцо) и Арбатском (под улицей Новый Арбат) тоннелях, на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта), Бутырской улице (перед Третьим транспортным кольцом) и Дмитровском шоссе (под улицей Руставели). Это позволит не замедлять ход движения при заезде, когда водители пытаются успеть занять нужный ряд.
Перед изменением разметки специалисты Центра организации дорожного движения анализируют каждый участок. Если присутствует один из факторов: аварийность, опасные радиусы поворота, помехи для обзора, недостаточное освещение или большая протяженность тоннеля, то переразметка может создать риски для водителей. Поэтому прерывистые линии используют только при условии соблюдения всех критериев безопасного проезда.
С 2020 года сплошную разметку изменили на прерывистую в 24 местах:
— в тоннелях Садового кольца: Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском);
— в Дорогомиловском тоннеле;
— под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира;
— под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе;
— на улице Нижняя Масловка;
— под многоярусным паркингом в районе Соколиная Гора на Северо-Восточной хорде;
— под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе;
— в Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце;
— под Волгоградским проспектом на Люблинской улице;
— в Нахимовском тоннеле;
— в Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте;
— под 3-м Нижнелихоборским проездом;
— на развязке Каширского шоссе с Варшавским шоссе;
— в Ленинградском тоннеле;
— под улицей Трофимова на проспекте Андропова;
— в Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе;
— на улице Сущевский Вал под улицей Шереметьевской;
— на улице Большой Академической под улицей Михалковской;
— в двух тоннелях на улице Народного Ополчения — Винчестерном тоннеле под улицей Берзарина и тоннеле под проспектом Маршала Жукова.