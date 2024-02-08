Прерывистая разметка появится еще в пяти тоннелях Москвы

«Мы улучшаем условия движения в городе с учетом предложений жителей и автоэкспертов, над каждым изменением работает большая команда специалистов. С 2020 года мы заменили сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях там, где это безопасно. По поручению Сергея Собянина, мы продолжаем обновлять и развивать транспортную инфраструктуру для удобства горожан», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.