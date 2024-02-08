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Повезло не всем, кому-то пригодятся свечи: В столице без света останутся жители одной улицы

Публикуем адреса, по которым не будет электричества в Кишиневе в четверг, 8 февраля 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии «Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 8 февраля 2024.

Кишинёв, Рышкановка.

ул. Студенческая 10/2, 12/3, с 9:00 до 17:00.

ЖКХ