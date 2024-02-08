Движение по съезду с эстакадного моста восстановлено

Съезд закрыли в ночь на 7 февраля из-за дорожного провала, в который попал автомобиль. Троллейбус № 7 временно пустили по Ленинскому до Южного вокзала. При вскрытии провала обнаружились неучтенные коммуникации — три асбестоцементные трубы, одна из которых была жидкостью. «Возможно, грунтовые воды нашли брешь в коммуникациях, и поток “потянул” за собой конструкцию дорожного пирога», — пояснили в городской администрации. Сотрудники предприятия «Гидротехник» чистили ливневые колодцы и обследовали их «телеинспектором».