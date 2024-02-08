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Мощный циклон «Ольга» завалит снегом Самарскую область

На Самарскую область надвигается североатлантический циклон «Ольга», который принесет еще больше снега.
Сейчас в Ричмонде: +1° 1 м/с 74% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область стремительно надвигается мощный циклон «Ольга». Он может завалить снегом регион. Кадры приближающегося циклона опубликовал «Роскосмос».

— Циклон «Ольга» образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Снеговые облака можно увидеть на спутниковом снимке «Метеора-М». В Москве пик североатлантического циклона пришелся на 7 февраля. В какие конкретно числа он накроет Самарскую область, пока не известно.

Напомним, 8 февраля в регионе сохранятся мокрый снег, метель и сильный ветер. На дорогах возможны налипание мокрого снега, гололед и снежные заносы. Также в Самарской области продолжают действовать ограничения на ряде автомобильных дорог.