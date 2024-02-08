Мощный циклон «Ольга» завалит снегом Самарскую область

На Самарскую область стремительно надвигается мощный циклон «Ольга». Он может завалить снегом регион. Кадры приближающегося циклона опубликовал «Роскосмос».
— Циклон «Ольга» образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, — рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Снеговые облака можно увидеть на спутниковом снимке «Метеора-М». В Москве пик североатлантического циклона пришелся на 7 февраля. В какие конкретно числа он накроет Самарскую область, пока не известно.
Напомним, 8 февраля в регионе сохранятся мокрый снег, метель и сильный ветер. На дорогах возможны налипание мокрого снега, гололед и снежные заносы. Также в Самарской области продолжают действовать ограничения на ряде автомобильных дорог.