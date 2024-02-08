Летом самолётов в Сочи из Кемерова станет больше

Как сообщает кемеровский аэропорт, летом из областной столицы в Сочи можно будет улететь чаще. С 4 июня к имеющимся рейсам компании Nordwind Airlines прибавятся рейсы «Уральских авиалиний».
Возить пассажиров будут самолёты Airbus (А320) три раза в неделю по вторникам и пятницам (в 8.55), а также с 29 июня — по субботам (в 8.45). Из Сочи вылет в Кемерово будет происходить по понедельникам и четвергам в 23.00, по пятницам — в 22.45.
Также накануне из Новокузнецка отправился первый в регионе международный рейс в Таиланд. До этого все рейсы в другие страны отменяли из-за ковида. Боинг 757−200 вылетел в Паттайю с полной загрузкой — 238 пассажиров. Рейсы, сформированные по запросам, будут выполнять один раз в 12 дней.