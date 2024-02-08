Летом самолётов в Сочи из Кемерова станет больше

Возить пассажиров будут самолёты Airbus (А320) три раза в неделю по вторникам и пятницам (в 8.55), а также с 29 июня — по субботам (в 8.45). Из Сочи вылет в Кемерово будет происходить по понедельникам и четвергам в 23.00, по пятницам — в 22.45.