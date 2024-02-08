Около −7° ожидается в Иркутске 9 февраля

Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −19,-24°, при прояснении −29,-34°, в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском районах при облачной погоде −11,-16°, днем −6,-11°, в пониженных формах рельефа −16,-21°, в западных и южных районах местами 0,-5°, на севере Катангского района ночью −35,-40°, днем −27,-32°.