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Олимпийский парк Сочи сфотографировали из космоса

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Олимпийского парка Сочи. На нем виден стадион «Фишт», где 10 лет назад состоялась Церемония открытия XXII Олимпийских игр.
Источник: Госкорпорация «Роскосмос» — Telegram

«На спутниковом снимке “Ресурс-П” — город Сочи, Краснодарский край», — отмечается в подписи к фотографии. Это место стало символом олимпийского движения в России.

Во время Церемонии открытия XXII Олимпийских игр на стадионе «Фишт» было представлено впечатляющее шоу под названием «Сны о России». Девочка Любовь совершила волшебный полет над страной вместе с талисманами — Леопардом, Белым мишкой и Зайкой. Это зрелище наблюдали 40 тысяч человек.

Стадион «Фишт» стал не только местом проведения спортивных соревнований, но и символом Российской Олимпиады. В ходе его строительства в фундамент была помещена символическая капсула с посланием: «Верьте в свои силы, и вместе мы победим».

Это событие остается одним из самых ярких в истории мирового спорта. Россия подарила миру незабываемый спортивный праздник, который оценивается как один из лучших в истории.

космос