Волгоградцам прогнозируют снегопад 9 февраля

В Волгоградской области пока неустойчивая погода. Продолжают идти осадки. В пятницу они прогнозируются сильные. 9 февраля в Волгограде на территории региона будут снегопад и дождь при минусовой температуре.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 9 февраля в Волгограде и по области пойдут снег, мокрый снег, снег с дождем. Местами осадки будут сильными. Прогнозируются туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможны снежные заносы и гололед. Западный, северо-западный ветер подует со скоростью 5−10 метров в секунду.
По области температура воздуха в течение суток будет 1…-6º, ночью при прояснениях −6…-11º. В Волгограде в пятницу −1…-3º.