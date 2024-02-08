Волгоградцам прогнозируют снегопад 9 февраля

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 9 февраля в Волгограде и по области пойдут снег, мокрый снег, снег с дождем. Местами осадки будут сильными. Прогнозируются туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможны снежные заносы и гололед. Западный, северо-западный ветер подует со скоростью 5−10 метров в секунду.