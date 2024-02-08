В Новокузнецке хотят установить памятник Сталину

«Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она должна быть. Как никак у нас КМК имени Сталина всегда был, у нас город назывался Сталинском, все наши руководители ЦК, наши первые секретари горкома партии и ЦК и сам Сталин были на прямой связи. По сути дела, Сталинск был город прямого подчинения и во время Великой Отечественной войны, и после войны при строительстве ЗапСиба и других заводов», — сказал Кузнецов.