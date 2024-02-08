На 10 участках дорог Башкирии введены ограничения движения из-за непогоды

Для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:
Уфа — Инзер — Белорецк с 42 по 222 км (Архангельский и Белорецкий районы) до 21.00 (мест.). Протяженность 180 км.
Кроме того, продлено ограничение до 18.00 (мест.) 8 февраля на шести участках автомобильных дорог общей протяженностью 362 км: Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 по 133 км (Белебеевский, Туймазинский и Бакалинский районы);
— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 209 по 268 км (Белорецкий, Абзелиловский районы);
— Белорецк — Учалы — Миасс с 2 по 99 км (Белорецкий, Учалинский районы);
— Белебей — Приютово с 2 по 31 км (Белебеевский район);
— Аксаково — Малиновка с 0 по 5 км (Белебеевский район);
— Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км (Альшеевский, Белебеевский районы).
Прекращено движение для всех видов автотранспортных средств на трех участках общей протяженностью 296 км:
— Магнитогорск — Ира с 101 по 241 км (Баймакский и Зилаирский районы);
— Юлдыбаево — Акъяр — Сара с 25 по 68 км, с 69 по 80 км (Хайбуллинский район);
— Сибай — Акъяр с 0 по 102 км (Хайбуллинский и Баймакский районы).
Вместе с тем возобновилось движение по дорогам:
— Серменево — Амангильдино — Баймак в Белорецком, Баймакском и Абзелиловском районах;
— Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе Башкирии.