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На 10 участках дорог Башкирии введены ограничения движения из-за непогоды

В Башкирии 8 февраля, по состоянию на 11 часов местного времени, введены ограничения движения на 10 участках автомобильных дорог, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:
Уфа — Инзер — Белорецк с 42 по 222 км (Архангельский и Белорецкий районы) до 21.00 (мест.). Протяженность 180 км.

Кроме того, продлено ограничение до 18.00 (мест.) 8 февраля на шести участках автомобильных дорог общей протяженностью 362 км: Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 по 133 км (Белебеевский, Туймазинский и Бакалинский районы);

— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 209 по 268 км (Белорецкий, Абзелиловский районы);

— Белорецк — Учалы — Миасс с 2 по 99 км (Белорецкий, Учалинский районы);

— Белебей — Приютово с 2 по 31 км (Белебеевский район);

— Аксаково — Малиновка с 0 по 5 км (Белебеевский район);

— Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км (Альшеевский, Белебеевский районы).

Прекращено движение для всех видов автотранспортных средств на трех участках общей протяженностью 296 км:
— Магнитогорск — Ира с 101 по 241 км (Баймакский и Зилаирский районы);

— Юлдыбаево — Акъяр — Сара с 25 по 68 км, с 69 по 80 км (Хайбуллинский район);

— Сибай — Акъяр с 0 по 102 км (Хайбуллинский и Баймакский районы).

Вместе с тем возобновилось движение по дорогам:

— Серменево — Амангильдино — Баймак в Белорецком, Баймакском и Абзелиловском районах;

— Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе Башкирии.