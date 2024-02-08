Сагаалган отметят в Хабаровске 17 февраля

Сагаалган, что в переводе означает Белый месяц, — это один из главных праздников буддистов, связанный с многовековыми традициями. Согласно этим обычаям, чем больше белой еды на столе во время праздника, тем лучше будет год. Празднование Белого месяца продолжается несколько дней и проводится в кругу семьи и друзей. В программе праздника — угощения национальными блюдами, различные торжественные и спортивные мероприятия.