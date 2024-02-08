Сагаалган отметят в Хабаровске 17 февраля

Празднование Нового года по лунному календарю состоится 17 февраля в ОДОРА. Посетители могут принять участие в мероприятиях с тематическими конкурсами, отведать национальные угощения и посмотреть концертную программу.
Сагаалган, что в переводе означает Белый месяц, — это один из главных праздников буддистов, связанный с многовековыми традициями. Согласно этим обычаям, чем больше белой еды на столе во время праздника, тем лучше будет год. Празднование Белого месяца продолжается несколько дней и проводится в кругу семьи и друзей. В программе праздника — угощения национальными блюдами, различные торжественные и спортивные мероприятия.
— Обычаи и традиции Сагаалгана включают в себя две ключевые составляющие: культовую и народную. В рамках культовой части проводятся богослужения, чтение священных текстов и молитвы. Народная составляющая включает в себя празднование Нового года. В этот день принято принимать гостей, устраивать народные гуляния, ярмарки, соревнования, а также щедро угощать всех национальными блюдами, — рассказали организаторы.
В программе мероприятия запланированы тематические конкурсы, включая шагай наадан (игра в кости) и хээр шаалган (разбивание кости), а также мастер-классы и выставки, посвященные героям СВО, бурятскому быту и культуре. Гости также смогут насладиться дегустацией бурятской кухни. Завершит мероприятие концертная программа, в рамках которой выступят артистка из города Улан-Удэ Дугарма Цыренова и члены Хабаровской автономной некоммерческой организации «Бурятское землячество “ТООНТО” (“Родина”).
Для посещения мероприятия можно получить бесплатные билеты в кассе ОДОРА.