Начало февраля удивляет Хабаровский край необычными температурами

С особым вниманием в этот день наши предки относились к огню в печи. Чтобы в семье были мир и достаток, печь нужно затопить так, чтобы все поленья занялись одновременно, то есть устье печи стало бы золотым. 9 февраля отмечается день Иоанна Златоуста. Для этого заранее сушили дрова и щипали лучину. Для них рубили березы, потом распиливали их на чурки, снимали с них кору и целый год сушили. Если лучина останется сырой, то, сгорая, она будет шипеть и трещать. С приходом зимы поленья сушили еще. Лучины щипали специальным ножом, так чтобы они были в ширину и в толщину не более 3 см. Вот такой кропотливый труд ради правильного огня во имя благополучия в доме!