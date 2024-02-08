Начало февраля удивляет Хабаровский край необычными температурами

Погода в Хабаровском крае не перестает удивлять волнами холода, на смену которым приходит необычное для этого времени года тепло..
Так, на юге 9 февраля днем столбик термометра поднимется до −8…-10 градусов в Вяземском и того больше до −5…-7 градусов в Бикине. Почти оттепель! Ночью сохранится погода без осадков, в Бикине −20…22 градуса, в Вяземском −17…-19, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. А ведь февраль еще только начался!
В Хабаровске дневные температуры в четверг тоже вполне комфортные −10…-12 градусов, ночью −20…-22. А на следующей неделе синоптики ожидают, что столбик термометра в краевом центре днем поднимется еще выше -от −5 до −7 градусов, и даже еще выше от −1до −3 градусов!
А на севере края жизнь идет своим чередом, там все еще сильные морозы. Так, в Николаевске-на-Амуре ночью −28…-30 градусов, днем −14…-16, в Чегдомыне ночью −27…-29 градусов, днем все те же −14…-16 градусов. В селе имени Полины Осипенко на рассвете −25…-27 градусов, днем −11…-13 градусов, в Охотске те же −25…-27 градусов ночью, а вот днем ничуть не лучше −18…-20 градусов! В Комсомольске-на-Амуре в предрассветные часы −25…-27, в послеобеденное время −12…-14. В Советской Гавани ночной фон температур −22…-24, дневной −8…-10, в Аяне ночью −18…-20, днем −14…-16 градусов, в Троицком в темное время суток −19…-21 градус, днем −12…-14, а в северном Чумикане на рассвете −17…-19 градусов, днем −12…-14 градусов.
С особым вниманием в этот день наши предки относились к огню в печи. Чтобы в семье были мир и достаток, печь нужно затопить так, чтобы все поленья занялись одновременно, то есть устье печи стало бы золотым. 9 февраля отмечается день Иоанна Златоуста. Для этого заранее сушили дрова и щипали лучину. Для них рубили березы, потом распиливали их на чурки, снимали с них кору и целый год сушили. Если лучина останется сырой, то, сгорая, она будет шипеть и трещать. С приходом зимы поленья сушили еще. Лучины щипали специальным ножом, так чтобы они были в ширину и в толщину не более 3 см. Вот такой кропотливый труд ради правильного огня во имя благополучия в доме!