Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +2 градуса, осадки не ожидаются. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +2, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 65%), ветер южный 3−6 м/с. В ночь на пятницу — от −3 до −1.
В пятницу днём — +2, облачно с прояснениями, ветер восточный 2−4 м/с. В ночь на субботу — −1.
В субботу днём — +1, облачно, ветер восточный 4−6 м/с. В ночь на воскресенье — −1.
В воскресенье днём — +2, облачно, ветер восточный 4−6 м/с. В ночь на понедельник — 0.