Пенсионер из Новосибирска ищет, кому передать в наследство дом с 13 кошками

В Новосибирске 65-летний пенсионер согласен отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и 2 собаками. Об этом сообщает издание «КП-Новосибирск».
Сергей Меренков начал заниматься спасением животных после трагической гибели его единственного сына в ДТП. Ежедневно он посещает могилу своего сына, и порой возвращается домой со спасенным питомцем. Пожилой зоозащитник безвозмездно оказывает помощь бездомным животным, и одновременно беспокоится о их будущем после своей смерти. Он ищет подходящих кандидатов на роль наследников.
«У меня был сын Денис. Его 20 лет назад машина сбила. Сначала говорили, что водитель был пьян, а потом сказали, что нет. Суды длились шесть лет, а мне они не нужны были. Только его бы (водителя) адрес узнать. Я его убить хотел…» — рассказывал Сергей Меренков.
Свои планы мужчина не смог осуществить до конца из-за вмешательства своей жены, которая позвонила в полицию и донесла на него. В результате Сергея Александровича приговорили к двум годам тюремного заключения за угрозу убийством. После освобождения он стал регулярно посещать сына на кладбище каждую субботу, а по дороге обратно подбирал на улице кошек, что помогало ему отвлечься от горя. Так у мужчины спонтанно образовался приют для бездомных животных.
«Всех стерилизую и кормлю на свою пенсию — 19 тысяч рублей. Голодным или больным никто у меня не останется. Ищу такого же человека, как и я, кто будет в животных душу вкладывать, и может быть, будет даже лучше меня самого» — говорит мужчина.
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