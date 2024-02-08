Пенсионер из Новосибирска ищет, кому передать в наследство дом с 13 кошками

Свои планы мужчина не смог осуществить до конца из-за вмешательства своей жены, которая позвонила в полицию и донесла на него. В результате Сергея Александровича приговорили к двум годам тюремного заключения за угрозу убийством. После освобождения он стал регулярно посещать сына на кладбище каждую субботу, а по дороге обратно подбирал на улице кошек, что помогало ему отвлечься от горя. Так у мужчины спонтанно образовался приют для бездомных животных.