Магнитная буря 8 февраля 2024 года: после вспышки на Солнце ожидаются новые геоудары

В четверг, 8 февраля, геомагнитная обстановка по-прежнему останется стабильно спокойной — сила колебаний не превысит 1 балла, что оценивается как полный штиль.
Однако на Солнце продолжают происходить новые сильные вспышки. Пока их отголоски не достигли Земли, но через несколько дней возможно наступление магнитных бурь.
Метеочувствительным людям специалисты советуют заранее позаботиться о своем здоровье — отказаться от алкоголя и вредной пищи, укрепляя иммунитет, высыпаясь и проводя время на свежем воздухе.
В дни геомагнитных ударов у метеозависимых граждан может повышаться вязкость крови, поэтому стоит отказаться от жирной, жареной и острой пищи, а вместо кофе лучше пить травяные чаи и натуральные соки.