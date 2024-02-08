Курортный сбор не будут взимать в Сириусе с 20 февраля по 17 марта

Напомним, курортный сбор взимают на федеральной территории с 1 апреля 2023 года. Он составляет 50 рублей в день с физических лиц от 18 лет, которые планируют проживать в средствах размещения более 24 часов. Средства от сбора направляют в Фонд развития курортной инфраструктуры для сохранения, восстановления и развития курортов.