Курортный сбор не будут взимать в Сириусе с 20 февраля по 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории.
От уплаты курортного сбора освободят участников Всемирного фестиваля молодежи, правоохранителей, волонтеров и всех, кто приедет в это время на федеральную территорию.
«Такое решение связано с необходимостью развития международного молодежного сотрудничества федеральной территории “Сириус”, а также с масштабностью мероприятия», — отметили в администрации.
Уточняется, что от курортного сбора освободят и всех студентов очной формы обучения в образовательных организациях на ФТ «Сириус».
Напомним, курортный сбор взимают на федеральной территории с 1 апреля 2023 года. Он составляет 50 рублей в день с физических лиц от 18 лет, которые планируют проживать в средствах размещения более 24 часов. Средства от сбора направляют в Фонд развития курортной инфраструктуры для сохранения, восстановления и развития курортов.