Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили госнаграды

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.