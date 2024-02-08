Свежее кино в Хабаровске: возвращение Д’Артаньяна и похождения китайцев в Москве

Удивительно, но новая февральская неделя кинопремьер пройдёт при практически полным отсутствии российских новинок в прокате. Есть, конечно, совместная лента с КНР «Миссия в Москве» о похождениях китайских оперативников в России начала 90-х. Но все остальные премьеры — работы американских, европейских, японских и даже бразильских режиссёров. Обо всём по порядку в традиционном обзоре по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Три мушкетёра: Миледи», 12+, продолжительность — 115 мин.
Приключения, история, Франция, реж.: Мартен Бурбулон.
Меньше года понадобилось, чтобы на большие экраны нашей страны вышла вторая часть французской кинодилогии о похождениях героев классика Александра Дюма. Первая часть стартовала в апреле 2023-го под названием «Три мушкетёра: Д’Артаньян». И так о чём вторая часть?
На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетёра Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д’Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу.
«Миссия в Москве», 18+, продолжительность — 128 мин.
Криминал, Китай, Россия, реж.: Герман Яу.
Этот совместный российско-китайский кинопроект призван погрузить зрителя в далёкие лихие 90-е. По сюжету, в 1993 году поезда по маршруту Москва — Пекин регулярно подвергаются нападениям бандитов из Китая. На их поимку отправляют бойцов из элитного подразделения КНР, которые действуют под прикрытием. Совместными усилиями с российскими стражами правопорядка они начинают борьбу с гангстерами. Утверждается, что сценарий этой ленты основан на реальных событиях.
«5 сантиметров в секунду», 12+, продолжительность — 63 мин.
Аниме, Япония, реж.: Макото Синкай.
В январе на экраны России выходила ретроспектива 1997 года от классика японской мультипликации Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». И вот в февральском прокате запущен повтор полнометражной ленты от другого мастера аниме Макото Синкая. «5 сантиметров в секунду» — с такой скоростью, как подсчитали японцы, облетают осенью листья сакуры. Эта картина, созданная в 2007 году, считается самой успешной в карьере Синкая. По сути, это три романтические истории из жизни молодого японца Такаки Тоно и его подруг. Удивительно, но эта хорошо знакомая российским поклонникам аниме лента на больших экранах нашей страны выходит впервые.
«Аргайл: Супершпион», 12+, продолжительность — 139 мин.
Комедия, боевик, Великобритания, США, реж.: Мэттью Вон.
Саркастическая комедия о шпионских боевиках выходит на экраны в четверг. Писательница Элли Конвей заканчивает уже пятый роман о приключениях шпиона Обри Аргайла, который борется со зловещей тайной организацией. Когда женщина отправляется на поезде к маме, к ней подсаживается развязный длинноволосый мужчина и сообщает, что он — настоящий шпион, а Элли в своих книгах угадала многое из происходящего в действительности, и им немедленно нужно лететь в Лондон на поиски хакера Бакунина.
«Дьявол в деталях. Дело Миранды», 18+, продолжительность — 127 мин.
Триллер, США, реж.: Мишель Дэннер.
Молодая женщина подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее — лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершённых серийным убийцей. Виновен ли один из подозреваемых или всё происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры?
«Элла и чёрный ягуар», 6+, продолжительность — 100 мин.
Семейный, Франция, Германия, Канада, реж.: Жиль де Мэтр.
В детстве Элла жила в сказочных краях Амазонии, где подружилась с обаятельным малышом — детёнышем ягуара. Переехав в Нью-Йорк, она начинает новую жизнь. Но когда деревня, где она выросла, оказывается под угрозой, отважная девочка принимает решение вернуться, чтобы спасти свой прежний дом, обитателей джунглей и своего близкого друга — чёрного ягуара по кличке Хоуп.
«Мармелад», 18+, продолжительность — 99 мин.
Драма, Великобритания, реж.: Кейр О’Доннелл.
Недавно оказавшийся в тюрьме Барон заводит дружбу с сокамерником, за плечами которого немало побегов. Теперь они вместе вынашивают план побега, а Барон вспоминает историю о том, как он встретил Мармелад, любовь всей своей жизни, и их план — ограбить банк, чтобы обеспечить нормальный уход для больной матери Барона и дать себе шанс долгой совместной жизни, о которой они всегда мечтали.
«Орион и Тьма», 6+, продолжительность — 90 мин.
Мультфильм, 6+, реж.: Шон Чэрмэтц.
Мальчик Орион с богатым воображением смотрит страхам в глаза во время незабываемого ночного путешествия с новым другом — улыбчивым гигантом по имени Тьма.
«Звериный рейс», 6+, продолжительность — 84 мин.
Мультфильм, Бразилия, Индия, реж.: Алоис Ди Лео, Сержиу Мачаду, Рене Вейю.
Вини и Том — два невероятно весёлых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?
«Астрал. Ритуал Малум», 18+, продолжительность — 92 мин.
Ужасы, США, реж.: Энтони ДиБлази.
Полицейский встает на пути банды таинственного культа во главе с их безумным лидером Малумом. Но происходит необъяснимое — арестовав сектантов и застрелив Малума, вернувшийся с задания коп-герой по необъяснимым причинам убивает нескольких своих коллег и погибает сам.
Ровно через год его дочь Джессика, тоже служащая в полиции, заступает в ночную смену в том самом участке, где произошла трагедия. Эта ночь забросит Джессику в эпицентр жутких событий, ведь сектанты тоже помнят о годовщине и устраивают в городе беспорядки, прикрывая ими грядущий кровавый кошмар — злобные демоны и древние божества атакуют участок, превращая последнюю смену Джессики в настоящий ад.
«Спуск в бездну», 18+, продолжительность — 103 мин.
Ужасы, Франция, реж.: Матьё Тури.
Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.