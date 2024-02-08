Свежее кино в Хабаровске: возвращение Д’Артаньяна и похождения китайцев в Москве

В январе на экраны России выходила ретроспектива 1997 года от классика японской мультипликации Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». И вот в февральском прокате запущен повтор полнометражной ленты от другого мастера аниме Макото Синкая. «5 сантиметров в секунду» — с такой скоростью, как подсчитали японцы, облетают осенью листья сакуры. Эта картина, созданная в 2007 году, считается самой успешной в карьере Синкая. По сути, это три романтические истории из жизни молодого японца Такаки Тоно и его подруг. Удивительно, но эта хорошо знакомая российским поклонникам аниме лента на больших экранах нашей страны выходит впервые.