В Казани в 2024 году траты на озеленение увеличат в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В текущем году Горводзеленхоз закупит более четырех тысяч саженцев деревьев и кустарников за 53,5 миллиона рублей. Речь идет о яблоне, черемухе, сирени, иве, сосне. Также в этот список вошли спирея серая «грефшейм» и спирея иволистная.
Согласно техзаданию, посадочный материал должен быть только из питомников, а использование лесных насаждений и лесокультур запрещается. Озеленение входит в перечень работ по благоустройству города к саммиту БРИКС.
Отметим, в прошлом году на закупку саженцев в Казани выделили 21,7 миллиона рублей.
Напомним, в столице Татарстана установили требования к озеленению территорий.