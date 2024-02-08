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В Казани в 2024 году траты на озеленение увеличат в 2,5 раза

Этот показатель составит 53,5 миллиона рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Казани в 2024 году траты на озеленение увеличат в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В текущем году Горводзеленхоз закупит более четырех тысяч саженцев деревьев и кустарников за 53,5 миллиона рублей. Речь идет о яблоне, черемухе, сирени, иве, сосне. Также в этот список вошли спирея серая «грефшейм» и спирея иволистная.

Согласно техзаданию, посадочный материал должен быть только из питомников, а использование лесных насаждений и лесокультур запрещается. Озеленение входит в перечень работ по благоустройству города к саммиту БРИКС.

Отметим, в прошлом году на закупку саженцев в Казани выделили 21,7 миллиона рублей.

Напомним, в столице Татарстана установили требования к озеленению территорий.

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