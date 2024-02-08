В Казани в 2024 году траты на озеленение увеличат в 2,5 раза

В текущем году Горводзеленхоз закупит более четырех тысяч саженцев деревьев и кустарников за 53,5 миллиона рублей. Речь идет о яблоне, черемухе, сирени, иве, сосне. Также в этот список вошли спирея серая «грефшейм» и спирея иволистная.