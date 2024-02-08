Главные новости 8 февраля

Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.



США закупили российский уран на рекордную сумму

За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом.



NYT узнала о вариантах продолжения поставок оружия на Украину

Соединенные Штаты обсуждают возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок оружия Украине.



СМИ: в Турции Путину предложат организовать встречу с Зеленским

Визит Путина в Турцию ожидается в конце апреля-начале мая.



Высота снежного покрова в Москве стала самой высокой с начала зимы

Высота снежного покрова в Москве сегодня утром достигла отметки в 60 см.