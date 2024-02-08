На Кубани действует программа субсидирования переезда

Так, жителям края, находящимся на учёте в органах службы занятости, доступно получение направления на работу в другой местности и компенсация затрат на дорогу.
Начальник управления занятости населения Минтруда Кубани Николай Зародов прокомментировал, что за минувший год услугу по трудовому переезду в регионе получили 178 безработных. Это всего 0,5% от суммарного количества безработных в регионе. В основном это кубанцы не старше 60 лет. На данный момент на портале «Работа России» опубликовано свыше 68 000 вакансий от работодателей региона.
Отметим, что в рамках временного трудоустройства центр занятости населения возмещает кубанцам оплату стоимости проезда до места работы и назад, суточные расходы, оплату аренды жилплощади не более 3 месяцев. К исключениям относятся случаи, когда работодатель самостоятельно компенсирует переезд и жильё подчинённого.
В рамках переселения в иную местность финподдержка для кубанцев и членов их семей включает стоимость проезда и провоза имущества, суточные расходы за период пути, а также единовременное пособие, его размер зависит от территории переселения.
В октябре «МК на Кубани» писал, что осенью в Анапе прошла ярмарка трудоустройства. На мероприятии представили 400 вакансий.