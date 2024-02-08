На Кубани действует программа субсидирования переезда

Начальник управления занятости населения Минтруда Кубани Николай Зародов прокомментировал, что за минувший год услугу по трудовому переезду в регионе получили 178 безработных. Это всего 0,5% от суммарного количества безработных в регионе. В основном это кубанцы не старше 60 лет. На данный момент на портале «Работа России» опубликовано свыше 68 000 вакансий от работодателей региона.