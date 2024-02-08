Как обновят транспортный парк Петербурга в 2024 году: 500 новых автобусов, 309 трамваев и 10 составов «Балтийца»

Петербургский метрополитен также ждет пополнение. Встанут на рельсы 80 вагонов (10 составов) «Балтийца», а до конца 2025-го — еще 160. Сейчас в подземке рассекает 144 вагона этой модели, а к 2031 году их будет по плану уже 950 — практически половина всего вагонного парка.