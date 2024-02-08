Как обновят транспортный парк Петербурга в 2024 году: 500 новых автобусов, 309 трамваев и 10 составов «Балтийца»

Транспортная сеть города расползлась уже на 554 маршрута наземного транспорта — в общей сложности это более 9,3 тысячи километров. Для сравнения: от города на Неве до Камчатки около семи тысяч километров!
По информации Комтранса, в прошлом году запустили четыре обновленных маршрута. От станции метро «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково стал ходить экспресс-автобус № 82Э. Изменили трассу автобус № 76 и трамвай № 30, возобновил работу троллейбус № 42.
Расширяют и сеть троллейбусов с автономным ходом — ТУАХ. Их вывели еще на четыре маршрута: № 9, 12, 42, 50. Всего таких автономных маршрутов в городе уже 13 (более 126 километров), а самих троллейбусов — 257.
За счет изменения организации дорожного движения ушел в отрыв трамвай № 55 — время его пробега по маршруту уменьшилось на шесть минут, а скорость сообщения увеличилась с 13,6 до 14,7 километра в час. В ближайшие четыре года планируют ускорение 15 магистральных маршрутов, связывающих линии метро.
— В 2023 году городской общественный транспорт перевез более 1,6 миллиарда человек, — отчитались в Комтрансе. — Ежедневно на дороги Северной столицы выходит более четырех тысяч автобусов и свыше тысячи трамваев и троллейбусов.
И будет еще больше. Так, до конца 2024 года парк «Горэлектротранса» пополнится 309 новыми трамваями и 371 троллейбусом, а «Пассажиравтотранса» — 100 электробусами и более 500 автобусами.
Петербургский метрополитен также ждет пополнение. Встанут на рельсы 80 вагонов (10 составов) «Балтийца», а до конца 2025-го — еще 160. Сейчас в подземке рассекает 144 вагона этой модели, а к 2031 году их будет по плану уже 950 — практически половина всего вагонного парка.