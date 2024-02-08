МегаФон обеспечил связью федеральную трассу у Полярного круга

«Всесезонная дорога, связывающая запад и восток ЯНАО, была открыта еще в 2020 году, однако мобильная сеть здесь до сих пор отсутствовала. Доступность связи и интернета на трассе федерального значения трудно переоценить, так как это не только создает удобство и комфорт передвижения, но и позволяет вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях. Теперь автомобилисты и пассажиры могут совершать звонки, пользоваться навигатором и смотреть видео без ограничений», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.