Более 200 автомобилей застряли на трассах из-за бурана в Казахстане

Как сообщили в ведомстве, в числе этих 200 автомобилей были три рейсовых автобуса. Дорожники продолжают вести активные работы по вызволению легковых и грузовых автомобилей из снежного заноса, а также по эвакуации водителей и пассажиров в ближайщие населенные пункты.