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Иркутская область перевыполнила план Минпросвещения России по спецклассам для будущих учителей

Иркутская область, НИА-Байкал — В школах Иркутской области создано 115 профильных психолого-педагогических классов, в которых дети изучают профессию преподавателя.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Это на 15% больше установленной Минпросвещения России нормы. В регионе видят пользу в данной инициативе по подготовке кадров учреждений образования. В частности, об этом шла речь в ходе экскурсии «Президентский маршрут» по школе № 57, построенной на федеральные средства в 2023 году, здесь успешно работает подобный класс. Экскурсию для студентов, будущих педагогов, провел мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Президентский маршрут» концентрированно показывает, в частности, как идет модернизация в системе образования. В рамках нацпроектов заданы высокие стандарты обучения. Я уверен, что именно благодаря таким решениям Президента, у детей в России будет лучшее в мире образование", — рассказал Руслан Болотов.

Новое здание школы № 57 построено в прошлом году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализующегося по указу Президента России Владимира Путина. Школа рассчитана на 900 учащихся. В классах установлены интерактивные панели, действуют медиацентр, мультистудия, компьютерные классы, кабинет для занятий по робототехнике.

Будущим учителям показали кабинет, оборудованный по методике В. Ф. Базарного, разработанной для сохранения здоровой осанки школьников. Она основана на активном использовании движения в процессе обучения, в отличие от привычного урока, на котором ученики сидят за партами все занятие.

«Это интересная технология, она позволяет помимо знаний, полученных школьниками, вырастить здоровое поколение, которое в будущем придет на смену нам. Грамотно совместить образование и здравоохранение. Те результаты ее применения, что мы сегодня видим, впечатляют. Надо думать о распространении этого опыта и на другие школы», — оценил проект главный врач городской Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов.

Напомним, в Иркутской области в рамках федерального нацпроекта «Образование» в 2023 году построены 6 новых школ, в 2024 году планируется построить еще 9 школ. Проект «Президентский маршрут» — это серия экскурсий для детей по знаковым для региона объектам, а также тем, что были построены или реконструированы благодаря федеральной поддержке.

образование