Иркутская область перевыполнила план Минпросвещения России по спецклассам для будущих учителей

Это на 15% больше установленной Минпросвещения России нормы. В регионе видят пользу в данной инициативе по подготовке кадров учреждений образования. В частности, об этом шла речь в ходе экскурсии «Президентский маршрут» по школе № 57, построенной на федеральные средства в 2023 году, здесь успешно работает подобный класс. Экскурсию для студентов, будущих педагогов, провел мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Президентский маршрут» концентрированно показывает, в частности, как идет модернизация в системе образования. В рамках нацпроектов заданы высокие стандарты обучения. Я уверен, что именно благодаря таким решениям Президента, у детей в России будет лучшее в мире образование", — рассказал Руслан Болотов.
Новое здание школы № 57 построено в прошлом году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализующегося по указу Президента России Владимира Путина. Школа рассчитана на 900 учащихся. В классах установлены интерактивные панели, действуют медиацентр, мультистудия, компьютерные классы, кабинет для занятий по робототехнике.
«Это интересная технология, она позволяет помимо знаний, полученных школьниками, вырастить здоровое поколение, которое в будущем придет на смену нам. Грамотно совместить образование и здравоохранение. Те результаты ее применения, что мы сегодня видим, впечатляют. Надо думать о распространении этого опыта и на другие школы», — оценил проект главный врач городской Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов.
Напомним, в Иркутской области в рамках федерального нацпроекта «Образование» в 2023 году построены 6 новых школ, в 2024 году планируется построить еще 9 школ. Проект «Президентский маршрут» — это серия экскурсий для детей по знаковым для региона объектам, а также тем, что были построены или реконструированы благодаря федеральной поддержке.