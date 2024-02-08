Иркутская область перевыполнила план Минпросвещения России по спецклассам для будущих учителей

Напомним, в Иркутской области в рамках федерального нацпроекта «Образование» в 2023 году построены 6 новых школ, в 2024 году планируется построить еще 9 школ. Проект «Президентский маршрут» — это серия экскурсий для детей по знаковым для региона объектам, а также тем, что были построены или реконструированы благодаря федеральной поддержке.