В Перми изменится движение транспорта на время «Лыжни России» 9−10 февраля

Кроме того, с 22:00 9 февраля до 16:00 10 февраля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной стороне улицы Пановой от улицы Лядовской до улицы Городецкая, а также по улице Лядовской от улицы Бобруйская до автозаправочной станции. По маршруту площадь Восстания — «Пермские медведи» — площадь Восстания будет организован специальный транспорт. Первый рейс запланирован на 9:00, последний на 16:00 с комплекса «Пермские медведи». Интервалы между рейсами составят 15 минут.