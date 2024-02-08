В Перми изменится движение транспорта на время «Лыжни России» 9−10 февраля

Движение транспорта в Перми изменится на время проведения соревнований «Лыжня России», сообщает минспорта Пермского края.
Так, с 8:00 до 16:00 10 февраля будет прекращено движение транспорта по улице Спортивной от улицы Пановой до спортивной базы «Пермские медведи» (Спортивная, 22).
Кроме того, с 22:00 9 февраля до 16:00 10 февраля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной стороне улицы Пановой от улицы Лядовской до улицы Городецкая, а также по улице Лядовской от улицы Бобруйская до автозаправочной станции. По маршруту площадь Восстания — «Пермские медведи» — площадь Восстания будет организован специальный транспорт. Первый рейс запланирован на 9:00, последний на 16:00 с комплекса «Пермские медведи». Интервалы между рейсами составят 15 минут.