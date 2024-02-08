Трубы не выдерживают Влажные салфетки вызвали коммунальное ЧП в Челябинске

Это отнюдь не уникальный случай, когда челябинцы своими же руками создают бытовые проблемы себе и своим соседям. Судя по рассказам работников управляющих компаний, коммунальной безответственностью страдают не только пролетарские окраины, но и элитные поселки с малоэтажной застройкой. И каких только предметов не вытаскивают сантехники, вскрывая трубы!
Текслер, помоги
Жители Северо-Востока рассказывают, что проблемы с канализацией у них начались под Новый год — 27 декабря. В новом доме № 37 по улице Волочаевской (между Николькской рощей и Первым озером) стало топить зловонными водами подземную парковку. Одновременно по доме по адресу Главная, 6, что неподалеку, нечистотами затопило подвал. Жители стали жаловаться на тошнотворный запах и головную боль. По их словам, дети даже попадали в больницы, отравившись миазмами.
«Еще немного, и канализация начнет переливаться из унитазов на первых этажах!», — уверяли они.
Представители УК «Успех», которая управляет указанными домами, сообщили, что трудности с водоотведением возникли из-за неисправности канализационного коллектора на участке от улицы Главной до Октябрьской. Труба находится на балансе МУП «ПОВВ», однако там долго не реагировали на сигнал об аварии. Измученные жильцы успели составить три коллективных обращения на имя губернатора Алексея Текслера, прежде чем на месте происшествия появились специалисты городской службы. Было это в 20-х числах января.
Одновременно в социальных сетях появились аналогичные жалобы из других домов Тракторозаводского района: по Горького, 9; Танкистов, 152; Мамина 3а, 5б и 7а.
«В квартирах стоит запах канализации, в квартире невозможно находиться, приходится открывать окна для проветривания, что тоже не помогает, потому что на улице такой же запах», — писали оттуда.
В администрации города Челябинска в ответ на запрос корреспондента «АиФ-Челябинск» сообщили, что в настоящее время на улицах Волочаевской, Главной и Горького засор устранен. Там отметили, что пробка была вызвана «бытовыми нерастворимыми предметами, преимущественно влажными салфетками».
Вредная привычка
Похожая история некоторое время назад разыгралась в респектабельном микрорайоне Привилегия поселка Западный. Правда, без участия МУП «ПОВВ», поскольку место действия ограничилось внутридомовыми сетями. По словам гендиректора УК «Привилегия» Анны Морозовой, в иные месяцы ее сотрудникам каждую неделю приходится выезжать на вызовы по поводу затопленных подвалов и неприятного запаха. Разбирая трубы, сантехники достают оттуда целлофановые пакеты, тряпки, подгузники, футболки и другие предметы одежды. Один раз вытащили длинную женскую юбку. В другой — клубок вареных макарон. В садово-огородный сезон к этому набору добавляется невостребованный урожай: яблоки, груши и так далее.
«Люди кидают в “канашку” все подряд. При этом некоторые жители слышат, в чем проблема, а другие прям агрессивно настроены. Как будто УК должна предвидеть, кто что кинет в унитаз, и предотвращать. Иначе истерика!», — сетует Анна Валерьевна.
Знающие люди говорят, что привычка пользоваться унитазом как мусорным ведром в Челябинске распространена повсеместно. Но способа ее искоренить пока никто не придумал.