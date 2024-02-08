Трубы не выдерживают Влажные салфетки вызвали коммунальное ЧП в Челябинске

Представители УК «Успех», которая управляет указанными домами, сообщили, что трудности с водоотведением возникли из-за неисправности канализационного коллектора на участке от улицы Главной до Октябрьской. Труба находится на балансе МУП «ПОВВ», однако там долго не реагировали на сигнал об аварии. Измученные жильцы успели составить три коллективных обращения на имя губернатора Алексея Текслера, прежде чем на месте происшествия появились специалисты городской службы. Было это в 20-х числах января.