Как буран в Астане отразился на работе аэропорта

«Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет — 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов».