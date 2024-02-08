Как буран в Астане отразился на работе аэропорта

В распространяемом сообщении сказано, что на аэродроме аэропорта города сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с.
«Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет — 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов».
Отмечено, что пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании.
«Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В работах задействовано 23 единиц спецтехники. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702−999».
Ранее казахстанские синоптики отмечали, что в ближайшие дни по стране ожидается облачная и ветреная погода.