Зеркало заберёт красоту: приметы на Златоустьев огонь 9 февраля

9 февраля в народном календаре — Златоустьев огонь. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Не рекомендуется в этот день обмениваться подарками, особенно с незнакомцами. Не стоит чистить печи, даже газовые или электрические, а также микроволновки, духовки
Не рекомендуется играть с кольцом на пальце, так как это может стать предвестием измены. Нельзя ругать и обижать кошек, чтобы избежать беспорядков в доме. Не стоит долго любоваться собой в зеркале, танцевать или кривляться перед ним, так как это может привести к потере красоты и привлекательности.
Приметы, связанные с погодой: Облака, двигающиеся против ветра, предвещают снегопад. Круглые сугробы на полях — к урожайному году. Северный ветер указывает на малооблачную погоду. Если коровы стучат задними ногами, будет снегопад.