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Зеркало заберёт красоту: приметы на Златоустьев огонь 9 февраля

Не рекомендуется в этот день обмениваться подарками.

9 февраля в народном календаре — Златоустьев огонь. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Не рекомендуется в этот день обмениваться подарками, особенно с незнакомцами. Не стоит чистить печи, даже газовые или электрические, а также микроволновки, духовки и т. д. День не подходит для шопинга, так как это может повлечь за собой проблемы в различных сферах жизни.

Не рекомендуется играть с кольцом на пальце, так как это может стать предвестием измены. Нельзя ругать и обижать кошек, чтобы избежать беспорядков в доме. Не стоит долго любоваться собой в зеркале, танцевать или кривляться перед ним, так как это может привести к потере красоты и привлекательности.

Приметы, связанные с погодой: Облака, двигающиеся против ветра, предвещают снегопад. Круглые сугробы на полях — к урожайному году. Северный ветер указывает на малооблачную погоду. Если коровы стучат задними ногами, будет снегопад.