Зеркало заберёт красоту: приметы на Златоустьев огонь 9 февраля

Не рекомендуется в этот день обмениваться подарками, особенно с незнакомцами. Не стоит чистить печи, даже газовые или электрические, а также микроволновки, духовки и т. д. День не подходит для шопинга, так как это может повлечь за собой проблемы в различных сферах жизни.