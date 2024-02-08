В Красноярске могут построить стационарную снегоплавильную станцию

Напомним, этой зимой снегоплавильные станции работали в микрорайоне Тихие Зори и в районе Мичуринского моста. Также в ходе работы комиссии были озвучены цифры по уборке улиц от снега. Так, на сегодняшний день на 8 специально подготовленных мест складирования было вывезено более 700 тысяч кубометров снега. Основными трудностями во время уборки снега стали: дефицит рабочих, нехватка либо износ специализированной техники, а также протяженные маршруты вывоза.